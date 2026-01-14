Ещё двое граждан пока остаются в больнице.

В Таиланде одного из казахстанцев, пострадавших при крушении прогулочного катера, выписали из больницы, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Инцидент произошёл 11 января в Андаманском море у берегов Пхукета, когда экскурсионный катер столкнулся с рыболовецким судном и затонул. На борту находились туристы из разных стран, среди которых были восемь граждан Казахстана.

– Три гражданина РК были госпитализированы. На сегодня одного из них выписали, двое граждан ещё в больнице, состояние стабильное, поправляются, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие, – сообщили в МИД РК.

По последним данным, двое других казахстанцев продолжают лечение, их состоянию ничего не угрожает. Консульство Казахстана в Таиланде поддерживает связь с пострадавшими и помогает им по всем вопросам.

Полиция и служба береговой охраны Таиланда начали проверку причин произошедшего, рассматриваются разные версии, включая нарушение навигационных правил и состояние судна.