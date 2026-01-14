Регион переходит на другую систему.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, с этого года спортивная отрасль региона полностью переходит на цифровой формат. В данном направлении работа значительно активизирована. Вся информация — от спортивных секций до рейтингов спортсменов — будет доступна на одной платформе. Qadam.AI представляет собой оптимальную систему управления спортивной сферой, основанную на точных данных и централизованном подходе.

Соответственно, система финансирования в расчете на одного человека в спортивной сфере также будет переведена на эту платформу. Ранее действовавшая платформа damubala.kz в ЗКО прекратила свою работу в спортивном направлении. Теперь все заявки на финансирование в расчете на одного человека будут подаваться через платформу Qadam.AI.

В настоящее время в платформу и соответствующие договоры вносят изменения и обновления. Кроме того, разрабатываются обучающие видеоматериалы. После завершения этих работ запуск системы планируется 1 февраля 2026 года.

Кроме этого, в облспорте подчеркнули, что по итогам мониторинга в 2025 году со стороны отдельных компаний-поставщиков услуг были выявлены определенные недостатки. Для их устранения в систему будут вносить необходимые дополнения и изменения.

–В систему QadamAI, планируемую к внедрению, интегрированы технологии искусственного интеллекта, что позволит оперативно получать ответы на все возникающие вопросы непосредственно через данную платформу. На следующем этапе платформа «Даму бала» прекращает свою самостоятельную работу и будет интегрирована в новую систему. При этом для предпринимателей поводов для беспокойства нет — работа продолжится в штатном режиме, с учетом обновлений и доработок системы. Внедрение современных управленческих механизмов, направленных на развитие и поддержку детского спорта, создаст условия для устойчивого и системного развития отрасли, — отметил руководитель управления Бакдаулет Сабитов.

Отметим, что на конец 2025 года в системе «Даму бала» был зарегистрирован 141 поставщик. По программе занимаются 11 920 детей. В очереди на получение услуг состоят 795 детей. В 2025 году на эту программу из местного бюджета было выделено 2,7 млрд тенге.