Вынесен приговор по делу о конфликте между подростками, который произошёл в одной из школ Тараза.

По данным Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, на скамье подсудимых оказался ученик 9-го класса. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть сверстника.

— Несовершеннолетний подсудимый Р., ученик 9-го класса, находясь в здании школы г.Тараз, в ходе конфликта со своим несовершеннолетним сверстником А., применил к нему физическое насилие. В результате полученной тупой травмы шеи потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Вина подростка подтверждена показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Сам он признал вину частично.

С учётом несовершеннолетнего возраста, положительной характеристики и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил наказание — 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Также с законных представителей осуждённого взыскан моральный вред в размере 10 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.