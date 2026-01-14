По данным Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, на скамье подсудимых оказался ученик 9-го класса. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть сверстника.
— Несовершеннолетний подсудимый Р., ученик 9-го класса, находясь в здании школы г.Тараз, в ходе конфликта со своим несовершеннолетним сверстником А., применил к нему физическое насилие. В результате полученной тупой травмы шеи потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.
Вина подростка подтверждена показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Сам он признал вину частично.
С учётом несовершеннолетнего возраста, положительной характеристики и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил наказание — 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Также с законных представителей осуждённого взыскан моральный вред в размере 10 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.