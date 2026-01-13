Ограничения ввели для всех видов транспорта.

Как сообщили в АО "НК" "КазАвтоЖол", 13 января 2026 года с 19:30 в связи с неблагоприятными погодными условиями введены ограничения движения для всех видов транспорта на отдельных участках автодорог республиканского значения.

В Атырауской области закрыт участок автодороги Атырау – Уральск – граница РФ на км 179–189 (от посёлка Индер до границы с Западно-Казахстанской областью).

В Западно-Казахстанской области ограничено движение на участке автодороги Атырау – Уральск на км 371–189 (от посёлка Чапаево до границы с Атырауской областью).

Ориентировочно открытие движения планируется 14 января 2026 года в 08:00.