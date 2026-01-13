Атакам подверглись два танкера.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию об инцидентах 13 января 2026 года в акватории Чёрного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти.

В Министерстве энергетики сообщили, что танкер Matilda, ходящий под флагом Мальты и зафрахтованный дочерней структурой национальной компании «КазМунайГаз», подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

— На борту судна произошёл взрыв, при этом возгорания не последовало. Члены экипажа не пострадали. По предварительным данным технических служб, танкер остаётся мореходным, признаков серьёзных повреждений корпуса не обнаружено, — говорится в сообщении.

Кроме того, атаке БПЛА подвергся танкер Delta Harmony под флагом Либерии, который в момент инцидента находился в режиме ожидания погрузки.

— В результате произошедшего возникло возгорание, однако его удалось оперативно потушить. Пострадавших среди экипажа нет. В оперативном штабе подчеркнули, что на момент происшествия погрузка нефти ещё не началась, грузовые танки были пусты, поэтому ущерб экспортным ресурсам Казахстана отсутствует, — дополнили в Минэнерго.

Министерство энергетики в круглосуточном режиме взаимодействует с национальным оператором «КазМунайГаз», администрацией консорциума и судовладельцами с целью обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойного экспорта.