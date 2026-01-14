Популярный казахстанский инфлюенсер, подозреваемый в пособничестве в незаконной игорной деятельности, объявлен в международный розыск.

Суд наложил арест на криптоактивы известного блогера Кайсара Камзы на сумму более 93 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

По данным следствия, Камзу, популярного казахстанского инфлюенсера с миллионами подписчиков, подозревают в пособничестве в незаконной игорной деятельности. Его объявили в международный розыск, а суд санкционировал арест имущества.

Следствие установило, что на протяжении нескольких лет блогер активно размещал в своих аккаунтах материалы с прямыми ссылками и призывами к регистрации на азартной платформе Pinco. Под видеороликами также был указан его персональный промокод, который давал пользователям бонусы, утверждают в АФМ.

По версии правоохранителей, Камза получал доход от рекламной активности в виде вознаграждений, бонусов или процентных отчислений, которые поступали на его криптокошелёк. В рамках дела арестовали цифровые активы в размере 182 736 USDT (более 93 млн тенге).