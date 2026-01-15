Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах — возможны гололёд и скользкие участки, особенно в утренние и вечерние часы.

На завтра, 16 января, в Уральске синоптики прогнозируют холодную погоду с морозами и ясным небом в дневные часы. Днём температура будет держаться на уровне около -11…-12 °C, а чувствоваться может как -18 °C и ниже из-за холодного ветра. Ночью столбик термометра опустится до -17…-18 °C.

В Актау ожидается облачно, возможен небольшой снег в течение дня и ночью. Температура воздуха будет колебаться около -2…-1 °C днём, ночью — до -4 °C. Ветер умеренный, северо-восточный.

В Атырау завтра также прогнозируют облачность небольшими осадками в виде снега. Днём воздух прогреется до -7…-6 °C, к вечеру похолодает до -8 °C и ниже.

В Актобе завтра сильные морозы и преимущественно ясная погода: дневная температура около -12…-13 °C, ночью может опускаться до -15 °C и ниже. Ветер будет умеренным, преимущественно восточным.