Некоторым казахстанцам, которые уже пытались заказать водительские номера через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile, придётся повторно оформлять заявку, сообщает АО «НИТ».

Сервисы по свободному выбору госномеров для автомобилей были запущены 8 января 2026 года. С этого времени казахстанцы получили возможность самостоятельно выбирать желаемые комбинации букв и цифр для своих номеров. За первые дни было подано более 226 000 заявок на получение регистрационных знаков.

Однако пользователи столкнулись с проблемой: после оплаты некоторых заявок система продолжает показывать, что выбранный номер ещё доступен для бронирования. Как пояснили в АО «НИТ», это может происходить, если оформление не было завершено до конца на последнем шаге.

В таких случаях водителям рекомендуют подать заявку заново, выбрав опцию «Оплачено ранее» и указав банк и дату платежа. После этого номер официально закрепляется за пользователем и становится недоступен для других водителей.