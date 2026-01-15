В комплексе также будет предусмотрено сжигание отходов.

В Западно-Казахстанской области усиливают работу с иностранными инвесторами. Как сообщили в СПК «Акжайык», в октябре 2025 года компания открыла своё представительство в Китае. Это позволило наладить более тесное взаимодействие с инвесторами из КНР, а также расширить экспорт местной продукции.

С участием китайских инвесторов в регионе уже начата реализация двух проектов. Ещё 13 находятся на стадии проработки. Общий объём инвестиций оценивается в 64 млрд тенге, при этом 14 проектов планируется разместить на территории индустриальной зоны.

Среди них — производство автоклавного газобетона, сухих строительных смесей и гидроизоляционных материалов, дверных и оконных систем из вакуумного стекла, тепло- и декоративных панелей, металлоконструкций, лакокрасочной продукции, упаковочных и строительных материалов. Также запланировано открытие мебельного производства, завода по выпуску и ремонту оборудования и строительство газотурбинной электростанции.

Помимо этого, в регионе стартовал совместный проект с инвесторами из Республики Корея — строительство мусоросжигательного и мусоросортировочного комплекса.

Отметим, что регион который год сталкивается с насущной проблемой — мусорный полигон в Уральске давно исчерпал свою вместимость, и городской могильник твёрдых бытовых отходов практически заполнен. Полигон действует с 1975 года и занимает порядка 35 гектаров. Летом там регулярно происходят возгорания и тление мусора, что вызывает задымление и опасения у жителей, а город давно нуждается в новом объекте для вывоза отходов. Власти ведут переговоры с зарубежными компаниями о строительстве комплекса по сортировке и утилизации мусора, но выбор подрядчика и начало работ пока остаются в процессе согласования.

В целом по итогам 2025 года Западно-Казахстанская область заняла третье место в стране по объёму привлечённых прямых иностранных инвестиций.