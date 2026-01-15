Лидером по числу вакансий стало образование.

В декабре 2025 года на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 109,6 тысячи вакансий, тогда как соискатели опубликовали лишь 71,5 тысячи резюме. По сравнению с ноябрём число вакансий выросло, а активность ищущих работу заметно снизилась. В итоге предложений оказалось почти на 38 тысяч больше, чем желающих трудоустроиться, сообщается на сайте Минтруда.

— Больше всего работников искали в социальной сфере и базовых отраслях. Лидером по числу вакансий стало образование — более 23 тысяч предложений. Почти столько же пришлось на сферу услуг. Высокий спрос сохранялся и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В общей сложности на эти направления пришлось около 60% всех вакансий месяца, — говорится на сайте.

Работодатели также активно искали специалистов в здравоохранении, промышленности, торговле и строительстве, что говорит о стабильной потребности в кадрах даже в конце года.

— Среди соискателей чаще всего размещали резюме бухгалтеры, юристы и медицинские сёстры. Мужчины и женщины искали работу почти с одинаковой активностью: женщины чаще — в образовании, здравоохранении и бухгалтерии, мужчины — в технических и управленческих профессиях, — отметили в Минтруда.

Самой активной группой оказалась молодёжь до 35 лет — на неё пришлось более 40% всех резюме. При этом каждый десятый соискатель был старше 55 лет.

— Отдельное внимание привлекли зарплаты. Самые высокие предложения от работодателей в декабре доходили до 1,8 млн тенге — такие суммы предлагали, например, начальникам производства. Около 1 млн тенге готовы были платить директорам рудников и инженерам-химикам, — поясняют в министерстве.

Со стороны соискателей ожидания оказались ещё выше: агрономы-энтомологи указывали желаемую зарплату до 3,4 млн тенге, стюардессы — до 3,3 млн, монтажники компьютерного оборудования — до 2,7 млн тенге.

В целом конец 2025 года на рынке труда отметился ростом вакансий и снижением активности соискателей — типичной ситуацией для декабря. Эксперты ожидают, что уже в начале 2026 года интерес к поиску работы вырастет, а рынок станет более сбалансированным.