Ветер будет с порывами до 20 метров в секунду.

По информации Западно-Казахстанского филиала «Казгидромета», 17 и 18 января в регионе ожидается морозная погода.

В ночь на 17 января на западе, юге и востоке области пройдёт снег, возможны низовая метель и гололёд. На западе и севере ожидается туман. Ветер восточный и северо-восточный, 9–14 метров в секунду, местами с порывами до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 18–23 градусов мороза, на юге области — до 13 градусов мороза.

18 января ночью ожидается от 20 до 25 градусов мороза, на юге области — около 17 градусов ниже нуля. Днём станет немного теплее: 13–18 градусов мороза, на юге — до 10 градусов мороза.