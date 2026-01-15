Астрологи обсуждают явление, которое может означать начало нового масштабного цикла на ближайшие 36 лет.

Речь идёт о редком космическом событии, которое произойдёт 20 февраля 2026 года, когда на небесной сфере встретятся планеты Сатурн и Нептун в первом градусе знака Овна — так называемой «нулевой точке» зодиака.

Такое астрологическое сочетание — не рядовое явление. По данным астрологов, это событие последний раз происходило три столетия назад, в 1703 году, и считается точкой отсчёта для масштабных перемен в жизни людей и обществе.

Что ждать знакам зодиака

Овен, Лев, Стрелец — новые возможности в карьере и личных проектах, пора действовать решительно.

Телец, Дева, Козерог — время пересмотреть финансовые вопросы и укрепить стабильность.

Близнецы, Весы, Водолей — изменения в общении и расширение круга знакомств, полезны новые связи.

Рак, Скорпион, Рыбы — акцент на внутреннем развитии, гармонии и личных отношениях, важны эмоциональные решения.

Астрологи советуют начинать новые проекты, смело принимать важные решения и быть готовыми к изменениям, так как февраль 2026 года станет стартовой точкой долгого цикла.

По словам экспертов, энергия «нулевой точки Овна» — это сигнал к активным действиям, смелым шагам и пересмотру привычных жизненных ориентиров.