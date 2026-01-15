Крещенская вода для верующих имеет особое значение — ею освящают себя и свои дома, относятся к ней с уважением и благоговением.

В Уральской епархии поздравили жителей Западно-Казахстанской области и гостей Уральска с праздником Крещения Господня. От имени епископа Уральского и Атырауского Вианора верующим пожелали духовного обновления и благословения.

Игумен Дорофей напомнил, что крещенская вода для верующих имеет особое значение — ею освящают себя и свои дома, относятся к ней с уважением и благоговением.

— После освящения воды на реке важно соблюдать меры безопасности — в этот день городские службы работают в усиленном режиме. На праздник нельзя приходить в состоянии алкогольного опьянения, следует вести себя спокойно и уважительно. Верующим рекомендуют прийти в храм, поставить свечу, не спеша набрать святую воду и относиться к ней с молитвой и благоговением, — отметил священнослужитель.

Игумен Дорофей подчеркнул, что купание в проруби является народной традицией, а не обязательной частью праздника. Главное, по словам представителя епархии, — молитва, участие в церковных таинствах и осознанное отношение к вере.