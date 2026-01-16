С апреля 2026 года банки Казахстана начнут передавать налоговым органам данные о мобильных переводах граждан.

Первые сведения от финансовых организаций поступят в Комитет государственных доходов (КГД) до 15 апреля по итогам первого квартала текущего года, сообщили в ведомстве.

Как будет работать система контроля

Сведения будут передаваться в тех случаях, когда мобильные переводы на личные счета совпадают с установленными критериями контроля. Основные из них:

переводы получены от 100 и более разных людей;

это происходит в течение трёх месяцев подряд;

общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (более 1 020 000 тенге).

Если все три условия соблюдаются, банки передают информацию в налоговые органы для дальнейшего анализа.

Уведомления и пояснения

После получения данных налоговики направят уведомления физическим лицам. В сообщении будет указано, что необходимо предоставить пояснения по поступлениям, чтобы подтвердить их личный характер или объяснить, что это не предпринимательская деятельность.

При согласии с уведомлением необходимо устранить нарушения указанные в нём. Если же гражданин не согласен, то ему следует отправить в налоговую пояснение, указав: свои данные и данные налогового органа; номер и дату уведомления; перечень пунктов и причин, по которым не согласен; подтверждающие документы; дату и подпись.

По словам представителей КГД, уведомления придут гражданам через портал госуслуг и SMS. После получения уведомления у лица будет 30 рабочих дней для посещения налоговой и ответы на запросы, прежде чем начнётся проверка.

Для чего это нужно

Главная цель новых мер — выявить случаи, когда физические лица фактически ведут предпринимательскую деятельность без регистрации и уплаты налогов, используя мобильные переводы. Сбор данных позволит налоговым органам более эффективно контролировать доходы граждан и предупреждать нарушения.