Полиция провела масштабный рейд по борьбе с кражами скота: новых случаев не выявлено, но раскрыто шесть преступлений и задержано пятеро подозреваемых.

С 17 по 19 ноября в Казахстане прошло республиканское мероприятие «Скотокрадство», направленное на предотвращение краж скота, борьбу с преступлениями и раскрытие ранее совершённых правонарушений.

В мероприятии приняли участие 240 сотрудников полиции (в том числе 55 криминальных и 154 сотрудников административной и общественной безопасности) и 31 специалист ветеринарного контроля.

В ходе рейдов новых случаев краж скота зафиксировано не было, однако по ранее совершённым преступлениям раскрыто 6 дел, установлено похищение 31 головы скота — 9 крупного рогатого, 2 мелкого и 20 лошадей. Задержаны 5 лиц, причастных к этим кражам.

Дополнительно на учёт поставлены 7 человек, из них 6 — склонные к совершению краж скота, и 1 — покупатель украденного скота. Во время рейдов также изъято незарегистрированное оружие.

Сотрудники полиции выявили 8 нарушений правил хранения и использования оружия. Кроме того, проверено 393 транспортных средств, 123 объекта продажи мяса и 811 крестьянских хозяйств на предмет соблюдения правил оборота и перевозки скота и мясной продукции. За незаконную перевозку и оборот без документов привлечено 13 человек. Материалы на 16 жителей ЗКО, перевозивших мясо и скот без документов, переданы в ветеринарную службу.

Также выявлено 114 административных нарушений, связанных с нарушением правил выпаса скота, что может стать причиной ДТП и краж.