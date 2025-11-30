В начале года женщину уже привлекали к ответственности за подобное нарушение сына.

За неуважение к учителю ответственность понесла мать школьника, передает пресс-служба суда Жамбылской области. Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних рассмотрели дело об адмправонарушении в отношении казахстанки по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

— Из обстоятельств дела следует, что сын гражданки – несовершеннолетний ученик школы-гимназии города Жанатас, на просьбу учителя английского языка зайти в класс на второй урок отреагировал грубостью, отказался идти на урок, употребив при этом нецензурные выражения в ее адрес. В связи с этим в отношении его матери возбуждено дело об административном правонарушении. Судом также установлено, что в начале года, гражданка уже привлекалась к ответственности за подобное действие своего сына, - сообщили в суде.

Женщина свою вину признала, извинилась и обещала не допустить подобных инцидентов в будущем. Санкция предусматривает штраф до15 МРП либо арест до 5 суток.

Суд, учитывая признание вины, семейное и материальное положение, снизил сумму штрафа на 30%, то есть 41 тысячу тенге. Постановление не вступило в законную силу.



