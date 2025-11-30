Штраф составил почти 400 тысяч тенге.

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел дело в отношении женщины, которая не уведомила уполномоченные органы о наличии гражданства Российской Федерации. Иностранное гражданство она получила еще в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Производство было возбуждено по статье 496 часть 2 КоАП РК, которая предусматривает ответственность за не уведомление государственных органов о втором гражданстве.

Суд установил, что женщина нарушила закон, не сообщив о получении иностранного гражданства. На заседании она полностью признала свою вину, что учтено судом как смягчающее обстоятельство.

В итоге суд признал гражданку виновной и назначил штраф в размере 393 200 тенге. Постановление не вступило в законную силу.