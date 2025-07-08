С четвертого июля 2025 года для повышения безопасности дорожного движения в эксплуатацию ввели 10 мобильных автоматических систем контроля.

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что с 4 июля 2025 года для повышения безопасности дорожного движения в эксплуатацию ввели 10 мобильных автоматических систем контроля.

— Пять из них — «Ekin Patrol», аналогичные «Кибер-Шерифам». Пять комплексов — «Х-Spotter» — для ведения скрытого надзора. Четыре установлены в салонах служебных автомашин полиции без цветографических схем и проблесковых маячков и один в салоне автобуса городского маршрута, — пояснили в ведомстве.

В департаменте дополнили, что применять их будут как на загородных автодорогах, так и на улицах Уральска, фиксируя в автоматическом режиме нарушения скоростного режима, остановки и стоянки, выезды на полосу встречного движения.



