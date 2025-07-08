По информации кабмина, массовый сбор раннего урожая остановил рост цен на продукты первой необходимости, а по ряду позиций зафиксировано заметное удешевление.
— Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне – на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%.
При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель – на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь – на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными.
Кроме того, по данным кабмина, в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.
Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали:
- сахар из свеклы – с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;
- масло растительное – с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;
- масло сливочное – с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн;
- мука – с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;
- кисломолочная продукция – со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;
- молоко обработанное – с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.
Также Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.
— Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал: именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь, — говорится в сообщении.
По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы – после Беларуси и России, добавляют в кабмине.
Основным же фактором роста инфляции стали платные услуги — за 6 месяцев они выросли на 16,1%.
В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции.
