Глава МНЭ Серик Жумангарин провел совещание в правительстве, где подвели итоги инфляции за первое полугодие 2025 года.

По информации кабмина, массовый сбор раннего урожая остановил рост цен на продукты первой необходимости, а по ряду позиций зафиксировано заметное удешевление.

— Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне – на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%.

При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель – на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь – на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными.

Кроме того, по данным кабмина, в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.

Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали:

сахар из свеклы – с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;

масло растительное – с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;

масло сливочное – с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн;

мука – с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;

кисломолочная продукция – со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;

молоко обработанное – с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.

Также Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.

— Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал: именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь, — говорится в сообщении.

По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы – после Беларуси и России, добавляют в кабмине.

Основным же фактором роста инфляции стали платные услуги — за 6 месяцев они выросли на 16,1%.

В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции.

Фото: pixabay.com