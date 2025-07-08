Письмо о том, что с 1 августа 2025 года Соединенные Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров, он разместил в соцсети Truth Social.

— Тариф не будет взиматься, если Казахстан или компании в вашей стране решат строить или производить продукцию в Соединенных Штатах, и фактически мы сделаем все возможное, чтобы получить разрешения быстро, профессионально – другими словами, в течение нескольких недель, — говорится в письме.

Аналогичные письма президент США направил сегодня лидерам Малайзии (25-процентная пошлина), Лаоса (40%), Южной Африки (30%), Мьянмы (40%), Японии (25%) и Южной Кореи (25%).

— Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной, — написал американский лидер.

Трамп отметил, что у США и Казахстана были годы, чтобы обсудить торговые отношения, но сейчас Вашингтон считает важным бороться с долгосрочными дефицитами. По словам американского лидера, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США.