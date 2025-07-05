Четыре тонны мороженного отправили на экспорт в страны СНГ и Китай.

По данным Бюро национальной статистики, за пять месяцев 2025 года произведено 23,8 тысячи тонн мороженного и пищевого льда. Это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт за этот период тоже вырос на 41,6% и достиг 4,3 тысячи тонн.

Поставляют мороженное в основном в страны СНГ и Китай. За четыре месяца в страну импортировали три тысячи тонн мороженного. Лидером ввоза мороженого считается Россия, Кыргызстан и Турция. Также мороженое ввозят ил Узбекистана, Швейцарии, Белоруссии и Италии.