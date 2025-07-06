Такое предложение озвучила депутат мажилиса Ажар Сагандыкова.

Депутат Ажар Сагандыкова заявила, что Казахстану нужно отказываться от мусорных полигонов и переходить на переработку мусора, а также ввести новый налог, передает NUR.KZ.

На IX Евразийском бизнес-форуме мажилисвумен Сагандыкова заявила, что для ухода от свалок и полигонов нужна возможность для сортировки мусора.

— Мы предлагаем разработать отдельно законопроект об управлении отходами, который систематизирует полномочия, ответственность, стандарты, требования к инфраструктуре и механизму государственного стимулирования. Пора задуматься о введении зеленого налога на неэкологичную упаковку и направлении этих средств на развитие переработки, - считает Ажар Сагандыкова.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев однозначного ответа на возможность введения такого налога не дал.

— Сказать, какой будет «зеленый» налог на ту или иную продукцию, очень тяжело. Нужен большой сравнительный макроэкономический анализ, потому что это затронет практически все сферы, - сообщил Алиев.



