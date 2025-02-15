Космическая камера запечатлела «радужные» облака Марса

Снимки сделаны 17 января 2025 года одной из двух камер на борту Curiosity.

Эти облака находятся в атмосфере Марса так высоко, что продолжают освещаться солнечными лучами, даже когда на Красной планете уже ночь.

Марсианские облака состоят из углекислотного льда и расположены на высоте от 60 до 80 километров над поверхностью. На некоторых снимках видно, как кристаллы льда оседают в виде плотных белых шлейфов, а затем испаряются на высоте около 50 километров из-за повышения температуры.

Ранее сообщали, что японский спутник сделал уникальные снимки Земли.