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Фоторепортаж

Космическая камера запечатлела «радужные» облака Марса

Марсианские облака состоят из углекислотного льда.
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Космическая камера запечатлела «радужные» облака Марса

Снимки сделаны 17 января 2025 года одной из двух камер на борту Curiosity.

Эти облака находятся в атмосфере Марса так высоко, что продолжают освещаться солнечными лучами, даже когда на Красной планете уже ночь.

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Марсианские облака состоят из углекислотного льда и расположены на высоте от 60 до 80 километров над поверхностью. На некоторых снимках видно, как кристаллы льда оседают в виде плотных белых шлейфов, а затем испаряются на высоте около 50 километров из-за повышения температуры.

Ранее сообщали, что японский спутник сделал уникальные снимки Земли.

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