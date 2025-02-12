Японский спутник сделал уникальные снимки Земли

Космический аппарат ONGLAISAT размером примерно с небольшой чемодан способен делать снимки с разрешением 2,5 метра с высоты 410 километров над поверхностью Земли. Это означает, что каждый пиксель на изображении, полученном спутником, в реальности представляет собой область 2,5 на 2,5 метра.

Компания ArkEdge Space, построившая спутник для тайваньского космического агентства TASA, предположила, что полученные снимки, стали самыми качественными снимками Земли, сделанными кубсатами.

Опубликованные фото показывают остров Камано, находящийся недалеко от американского города Сиэтл, и регион Патагония в Аргентине.

Ранее ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с самолетами.