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Культура

Японский спутник сделал уникальные снимки Земли

Опубликованные фото показывают остров Камано.
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Японский спутник сделал уникальные снимки Земли

Космический аппарат ONGLAISAT размером примерно с небольшой чемодан способен делать снимки с разрешением 2,5 метра с высоты 410 километров над поверхностью Земли. Это означает, что каждый пиксель на изображении, полученном спутником, в реальности представляет собой область 2,5 на 2,5 метра.

Компания ArkEdge Space, построившая спутник для тайваньского космического агентства TASA, предположила, что полученные снимки, стали самыми качественными снимками Земли, сделанными кубсатами.

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Опубликованные фото показывают остров Камано, находящийся недалеко от американского города Сиэтл, и регион Патагония в Аргентине.

Ранее ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с самолетами.

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