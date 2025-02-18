Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум Фоторепортаж

Спутник обнаружил странный диск, похожий на НЛО

Пользователи Сети предположили, что это неопознанный летающий объект (НЛО), который потерпел крушение в горах.
gorod
Спутник обнаружил странный диск, похожий на НЛО

Загадочное сооружение с координатами 34°24’21,6″ северной широты и 107°05’44,5″ западной долготы расположено примерно в 54 километрах от национального заповедника Севильета в Ла-Хойе. Вблизи нет ни асфальтированных дорог, ни жилых домов.

Пользователи Сети предположили, что это неопознанный летающий объект (НЛО), который потерпел крушение в горах.

Главный баннер

В реальности дела обстоят иначе. Один из пользователей интернета совершил путешествие к «таинственному объекту» и рассказал, что это всего лишь обычный водосборник для дождевой воды.

Ранее редкое оптическое явление попало на камеру в Австрии.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article