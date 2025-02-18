Спутник обнаружил странный диск, похожий на НЛО

Пользователи Сети предположили, что это неопознанный летающий объект (НЛО), который потерпел крушение в горах.

Загадочное сооружение с координатами 34°24’21,6″ северной широты и 107°05’44,5″ западной долготы расположено примерно в 54 километрах от национального заповедника Севильета в Ла-Хойе. Вблизи нет ни асфальтированных дорог, ни жилых домов.

Пользователи Сети предположили , что это неопознанный летающий объект (НЛО), который потерпел крушение в горах.

В реальности дела обстоят иначе. Один из пользователей интернета совершил путешествие к «таинственному объекту» и рассказал, что это всего лишь обычный водосборник для дождевой воды.

Ранее редкое оптическое явление попало на камеру в Австрии.