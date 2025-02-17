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Культура Фоторепортаж

Редкое оптическое явление попало на камеру в Австрии

Субсолнце наблюдаются с воздушных судов (в перисто-слоистых облаках) или зимой в горах.
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Редкое оптическое явление попало на камеру в Австрии

На кадрах заметно, как овальный луч света, напоминающий фантастический портал в другое измерение, сверкает на заснеженном ландшафте гор.

Ученые объяснили, что это явление, которое называется субссолнце или нижнее солнце, возникает из-за отражения солнечного света от пластинчатых кристаллов льда в облаках. Оно появляется в виде яркого белого пятна, похожего на отражение солнца на поверхности воды.

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Субсолнце можно увидеть только сверху, поэтому оно наблюдаются с воздушных судов (в перисто-слоистых облаках) или зимой в горах.

Ранее космическая камера запечатлела «радужные» облака Марса.

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