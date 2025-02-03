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Фоторепортаж

Пылевые облака скопились на поверхности Луны (фото)

Чаще пылевые облака возникают в периоды слабого, спокойного Солнца.
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Пылевые облака скопились на поверхности Луны (фото)

Недавно ученые решили собрать данные о ней за всю историю наблюдений и пришли к выводу, что пылевые облака над поверхностью естественного спутника Земли способны приводить к крушению космических аппаратов.

 По мнению ученых, катастрофы зондов «Викрам» и «Берешит» в 2019 году вполне могли произойти из-за того, что в тонкий процесс снижения вмешалась лунная пыль.

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Обо всем этом исследователи рассказали в статье, доступной на сервере препринтов Корнелльского университета (США). Особенно важными они считают данные аппарата LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer — Исследователь лунной атмосферы и пылевой среды).

В 2013-2014 годах он летал вокруг Луны на высотах 235-250 километров и зафиксировал пять пылевых облаков ориентировочно в 75 километрах над поверхностью. Находил он их примерно вдоль так называемой линии терминатора — границы света и тьмы на поверхности.

Почему-то чаще пылевые облака возникают в периоды слабого, спокойного Солнца.

Ранее мы писали о том, что зонд NASA получил необычные изображения на обратной стороне Луны.

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