Ученые нашли следы инопланетян в глухой деревне (фото)

Никто точно не знает, при каких обстоятельствах нашли этот артефакт. На него набрели то ли пастухи из Кочно, пригорода Клайдбанка, то ли сельская детвора. Известно лишь, что произошло это в 1887-м.
Именно этот год указан в заметках местного священника Джеймса Харви. Он старательно описал гигантскую — тринадцать на восемь метров — плиту. А заодно запечатлел странные рисунки на ней: соединенные между собой круги разных размеров, линии и спирали.
В науке их называют петроглифы — изображения людей и животных, выбитые на каменной основе или нанесенные на нее. Предположили, что камень Кочно — не что иное, как капище друидов. А раз так, то более сказать об этом месте нечего. Ведь легендарные кельтские жрецы не оставили никаких письменных источников.
Однако ученый Людовик Манн заявил: петроглифы не относятся к той эпохе, когда острова были населены кельтами. Данный тип искусства характерен для более ранних культур. А его появление восходит к неолиту.
Исследователь тщательно покопался в архивах. И выяснил: рисунки в Кочно не совпадают ни с одним из известных наскальных орнаментов в Великобритании. Возможно, предположил Манн, их оставила некая более ранняя цивилизация.
Годы простоя породили массу слухов и домыслов. Мол, круги в Кочно — тайное послание инопланетян.
Ранее в США заявили о контактах человечества с инопланетянами.