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Социум

В США заявили о контактах человечества с инопланетянами

При этом отставной полковник не стал комментировать свое «взаимодействие» с какими-либо инопланетными формами жизни.
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В США заявили о контактах человечества с инопланетянами

По информации Daily Star, экс-военнослужащий утверждает, что это «абсолютная правда» и такое взаимодействие «не является новым».

— Нечеловеческий разум существует, нечеловеческий разум взаимодействует с людьми на этой планете, — подчеркнул он.

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При этом отставной полковник не стал комментировать свое «взаимодействие» с какими-либо инопланетными формами жизни, а обратил внимание на то, что во Вселенной множество звезд старше Солнца на 5 млрд лет, что достаточно для развития цивилизаций на других планетах.

Ранее американский пилот рассказал о последствиях контакта с НЛО.

Армия НЛО США 2025 инопланетяне

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