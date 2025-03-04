В США заявили о контактах человечества с инопланетянами

При этом отставной полковник не стал комментировать свое «взаимодействие» с какими-либо инопланетными формами жизни.

По информации Daily Star , экс-военнослужащий утверждает, что это «абсолютная правда» и такое взаимодействие «не является новым».

— Нечеловеческий разум существует, нечеловеческий разум взаимодействует с людьми на этой планете, — подчеркнул он.

При этом отставной полковник не стал комментировать свое «взаимодействие» с какими-либо инопланетными формами жизни, а обратил внимание на то, что во Вселенной множество звезд старше Солнца на 5 млрд лет, что достаточно для развития цивилизаций на других планетах.

Ранее американский пилот рассказал о последствиях контакта с НЛО.