В Японии представили умный пуховик для сна с подсветкой и музыкой

Японская компания ZZZN представила пуховик Sleep Apparel System, который сочетает функции верхней одежды и системы для сна — в нём можно спать где угодно. Куртка оснащена системой биометрического мониторинга, встроенными наушниками с релаксирующей музыкой и подсветкой.





В пуховике есть шнуры на рукавах по нижнему краю. Это позволяет адаптировать изделие под любые параметры тела. Наполнитель из фотоэлектрических волокон делает куртку легкой, но теплой, даже в экстремально холодных условиях.

В комплекте идет кольцо SOXAI, которое отслеживает сердечный ритм, уровень стресса и фазы сна и передает эти данные в мобильное приложение. Встроенные в капюшон наушники воспроизводят музыку с частотными диапазонами, помогая быстрее уснуть. Красная подсветка надо лбом имитирует закат, а при пробуждении плавно меняется на голубой, мягко выводя из сна.

Пуховик будут показывать на выставке Expo 2025 в Осаке с 13 апреля по 13 октября.

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