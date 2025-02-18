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Социум Здоровье

В США создали крем, заменяющий инъекции вакцин

Особенность нового метода в отсутствии воспалений и побочных эффектов.
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В США создали крем, заменяющий инъекции вакцин

По данным исследования, опубликованным в журнале Nature, на человеческой коже выживают немногие микроорганизмы. Но среди них есть бактерия Staphylococcus epidermidis, которая обитает в волосяных фолликулах большинства людей.

Новое исследование показало, что иммунная система реагирует на S. epidermidis гораздо активнее, чем ожидалось. Ученые обнаружили, что бактерия вызывает выработку антител, которые могут эффективно защищать организм от инфекции.

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В ходе экспериментов на мышах ученые доказали, что нанесение S. epidermidis на кожу приводит к выработке антител в концентрациях, сравнимых с традиционной вакцинацией.

 Модифицированная бактерия продемонстрировала высокую эффективность в защите от смертельных токсинов столбняка и дифтерии. Особенность нового метода в отсутствии воспалений и побочных эффектов. В ближайшие два-три года ученые планируют провести клинические испытания на людях.

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