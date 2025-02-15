Палеонтологи выяснили, кто погрыз кости динозавров мелового периода

Так из пород мезозоя известно множество следов поедания динозавров другими животными. Именно такую редкую находку сделали уругвайские палеонтологи, авторы новой статьи в Fossil Studies. Они впервые описали окаменелости динозавров из этой южноамериканской страны со следами биоэрозии. То есть повреждения твердых поверхностей деятельностью организмов. Находки сделаны в департаменте Пайсанду, в двух отдаленных друг от друга частях одной формации Гичон. Возраст пород относит их к раннему меловому периоду, но некоторые местные окаменелости говорят в пользу позднего мела. А именно маастрихтского века.

Все отметины обнаружили на костях Udelartitan celeste — 15-метрового завроподного динозавра, найденного в той области Уругвая. Следы жизнедеятельности отнесли к следующим ихнотаксонам. Machichnus bohemicus, представляющий собой группы царапин на кости (в том числе радиально расходящиеся), скорее всего работа мелкого наземного млекопитающего, точнее многобугорчатого (Multituberculata). Хотя останки динозавра могла покусать и небольшая рептилия.

Характерная биоэрозия и хорошая сохранность ихнофоссилий предполагает, что уругвайские уделартитаны умерли в условиях засушливого климата и лишь позднее были погребены под речными отложениями.

Ранее биологи сняли на видео при дневном свете морского черта.