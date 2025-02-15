Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Палеонтологи выяснили, кто погрыз кости динозавров мелового периода

Все отметины обнаружили на костях Udelartitan celeste.
gorod
Палеонтологи выяснили, кто погрыз кости динозавров мелового периода

Так из пород мезозоя известно множество следов поедания динозавров другими животными. Именно такую редкую находку сделали уругвайские палеонтологи, авторы новой статьи в Fossil Studies. Они впервые описали окаменелости динозавров из этой южноамериканской страны со следами биоэрозии. То есть повреждения твердых поверхностей деятельностью организмов. Находки сделаны в департаменте Пайсанду, в двух отдаленных друг от друга частях одной формации Гичон. Возраст пород относит их к раннему меловому периоду, но некоторые местные окаменелости говорят в пользу позднего мела. А именно маастрихтского века.

Все отметины обнаружили на костях Udelartitan celeste — 15-метрового завроподного динозавра, найденного в той области Уругвая. Следы жизнедеятельности отнесли к следующим ихнотаксонам. Machichnus bohemicus, представляющий собой группы царапин на кости (в том числе радиально расходящиеся), скорее всего работа мелкого наземного млекопитающего, точнее многобугорчатого (Multituberculata). Хотя останки динозавра могла покусать и небольшая рептилия.

Главный баннер

Характерная биоэрозия и хорошая сохранность ихнофоссилий предполагает, что уругвайские уделартитаны умерли в условиях засушливого климата и лишь позднее были погребены под речными отложениями.

Ранее биологи сняли на видео при дневном свете морского черта.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article