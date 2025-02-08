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Биологи сняли на видео при дневном свете морского черта

До этого в подобных условиях биологи наблюдали только личиночные стадии удильщика или мертвых особей этого вида.
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Биологи сняли на видео при дневном свете морского черта

Морского обитателя заметили днем у поверхности воды, всего в двух километрах от побережья одного из островов Канарского архипелага Тенерифе.

— Возможно, это первая в мире зарегистрированная [на видео] встреча живого взрослого морского черта при дневном свете на поверхности воды, — отметили ученые.

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До этого в подобных условиях биологи наблюдали только личиночные стадии удильщика или мертвых особей этого вида.

Почему хищная рыба находилась так близко к поверхности воды, специалисты так и не объяснили, ведь обычно удильщики живут на глубине от полутора до трех километров.

Ранее ученые засняли, как пылевые облака скопились на поверхности Луны.

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