Биологи сняли на видео при дневном свете морского черта

До этого в подобных условиях биологи наблюдали только личиночные стадии удильщика или мертвых особей этого вида.

Морского обитателя заметили днем у поверхности воды, всего в двух километрах от побережья одного из островов Канарского архипелага Тенерифе.

— Возможно, это первая в мире зарегистрированная [на видео] встреча живого взрослого морского черта при дневном свете на поверхности воды, — отметили ученые.

До этого в подобных условиях биологи наблюдали только личиночные стадии удильщика или мертвых особей этого вида.

Почему хищная рыба находилась так близко к поверхности воды, специалисты так и не объяснили, ведь обычно удильщики живут на глубине от полутора до трех километров.

Ранее ученые засняли, как пылевые облака скопились на поверхности Луны.