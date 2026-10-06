В части микрорайона Уральска отключат газ

Газоснабжение временно ограничат в связи с ремонтными работами.

Сегодня, 6 октября, в поселке Зачаганск и микрорайоне Кендала пройдут плановые ремонтные работы на газопроводе, сообщает служба 109. Подачу газа приостановят с 09:00 до 18:00.

Ремонтировать сети и возвращать газ в дома будут в течение сегодняшнего дня. Ниже представлен список адресов, которые попадут под временное отключение:

улица Монкеулы: дом №77, 113, 113/1, 115, 107/1, 97/3, 97/4, 105, 105/1, 101, 116/1, 81/1, 81/2, 83, 83/2, 83/3, 85/5, 85/6, 85/4, 85/3, 89а, 95, 91/3, 91/1, 91, 93, 89, 87, 91/1, 105/2;

улица Камбар батыра: дом №4, 5, 6/1, 8, 6, 8/1, 17;

улица Акан сери: дом № 45/1, 49/1, 47/1, 47А.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, на время работ перекрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать правила безопасности.