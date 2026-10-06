Трагедия на Каспии: Токаев заслушал итоги проверки Минобороны

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны РК, где заслушал доклады о первых результатах работы после гибели 14 военнослужащих, сообщает пресс-служба Акорды. Трагические события в Мангистауской области вскрыли накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах.

- Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства, - отмечается в официальном сообщении.

По итогам первого этапа проверки правоохранительные органы возбудили 13 уголовных дел, касающихся возможных хищений имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений. Следствие установило грубые ошибки при оценке рисков, планировании учений, организации десантирования и обеспечении безопасности личного состава.

- По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по завершении расследования, - добавили в Акорде.

Кроме того, в ходе проверок вскрылись отдельные факты неуставных отношений, по которым также заведены уголовные дела.

Глава государства подчеркнул, что все виновные должны понести строгую ответственность, а данный вопрос находится на его личном контроле. Президент поручил выработать предложения по устранению недостатков, которые лягут в основу масштабной реформы Вооруженных сил для создания армии нового образца. Особый акцент сделан на укреплении дисциплины, повышении безопасности службы и неукоснительном соблюдении принципа "Закон и порядок" без ущерба для боеготовности страны.