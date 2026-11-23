Как приготовить медовик за 20 минут без духовки: простой рецепт на сковороде

Приготовить домашний медовик можно даже без духовки и долгого раскатывания теста. Для этого понадобится обычная сковорода: коржи получаются мягкими, тонкими и ароматными, а готовятся всего за несколько минут каждый. Такой рецепт подойдет тем, кто хочет порадовать близких домашним тортом, но не готов проводить полдня на кухне, передает МойГород.

Ингредиенты для коржей:

3 яйца

100 г меда;

100 г сахара;

100 г сливочного масла;

150 г пшеничной муки;

1 чайная ложка пищевой соды;

щепотка соли.

Для крема:

350 г сметаны жирностью от 20%;

200 г сливочного сыра;

1 столовая ложка сахарной пудры;

10 г ванильного сахара.

Как приготовить медовик на сковороде

Шаг 1. Подготовьте медовую основу.

Положите мед в небольшую кастрюлю, добавьте соду и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте: смесь начнет пениться и увеличиваться в объеме. Когда она приобретет золотисто-янтарный оттенок, снимите кастрюлю с плиты.

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Шаг 2. Замесите тесто.

Добавьте к медовой массе сахар, щепотку соли и мягкое сливочное масло. Перемешайте до однородности и дайте смеси немного остыть. Затем введите яйца и тщательно взбейте венчиком. Постепенно добавьте просеянную муку. В результате должно получиться жидкое однородное тесто, которое легко стекает с венчика.

Шаг 3. Испеките коржи без духовки.



Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием и толстым дном. Выложите примерно три столовые ложки теста и распределите его тонким слоем по поверхности. Накройте крышкой и готовьте около 1–1,5 минуты. Затем аккуратно переверните корж и оставьте еще примерно на 30 секунд.

Повторите то же самое с оставшимся тестом. Готовые коржи должны получиться мягкими и слегка румяными.

Шаг 4. Приготовьте крем.

В отдельной миске соедините сметану, сливочный сыр, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте венчиком до получения однородной кремовой массы. Если хочется более сладкий крем, количество сахарной пудры можно немного увеличить.

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Шаг 5. Соберите торт.

Выложите первый корж на тарелку и равномерно распределите по нему крем. Сверху положите следующий корж и снова смажьте его кремом. Повторяйте, пока не закончатся заготовки. Оставшимся кремом покройте верх и бока торта.

Для украшения можно измельчить сахарное печенье или один из коржей в мелкую крошку и посыпать ею медовик.

Сколько времени нужно на приготовление?

Сам процесс приготовления довольно быстрый: тесто не нужно долго вымешивать и раскатывать, а коржи жарятся на сковороде буквально за пару минут каждый. При сноровке на тесто, коржи, крем и сборку можно потратить около 20–30 минут.

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Однако сразу подавать торт не стоит. Чтобы коржи пропитались кремом и стали мягкими, уберите медовик в холодильник минимум на два часа. Если оставить его на ночь, вкус и текстура станут еще лучше.

В результате получится нежный домашний десерт с выраженным медовым ароматом, для которого не понадобилась духовка.