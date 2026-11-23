Со дня гибели школьника прошло почти три месяца.

Департамент полиции Западно-Казахстанской области отказался раскрывать подробности расследования гибели 10-летнего ребенка. Мальчик получил смертельный удар током на территории электрической подстанции в поселке Круглоозерное 1 сентября 2026 года. В ведомстве сослались на тайну следствия.

Трагедия произошла в День знаний на одном из электротехнических объектов поселка, относящегося к Уральску. Спустя почти три месяца редакция "Мой ГОРОД" направила в полицию официальный запрос, чтобы выяснить, как продвигается расследование и кто понесет ответственность за безопасность на энергообъекте.

Что хотела узнать редакция

В своем обращении журналисты поставили перед правоохранительными органами девять конкретных вопросов, касающихся как самого уголовного дела, так и безопасности других энергообъектов региона:

По какой статье Уголовного кодекса РК возбуждено дело и какое наказание грозит виновным;

На какой стадии находится следствие, переданы ли материалы в суд и есть ли в деле подозреваемые;

Привлечены ли к ответственности должностные лица балансодержателя, обслуживающей энергокомпании или подрядчиков;

На чьем балансе находится подстанция в Круглоозерном;

Подтвердились ли жалобы местных жителей на отсутствие должного ограждения и открытые двери объекта, а также какие нарушения зафиксировали эксперты;

Были ли после трагедии инициированы проверки других трансформаторных подстанций в Уральске и области, и какие меры приняты к собственникам незащищенных объектов.

Что ответили в полиции

В официальном ответе за подписью заместителя начальника департамента полиции ЗКО Әбілхайыра ведомство ограничилось тремя строчками, оставив без ответа все вопросы, включая сведения о балансодержателе подстанции и профилактических проверках в регионе.

- На ваш запрос сообщаем, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования", разглашению не подлежит, - говорится в документе.

В ведомстве также добавили, что в случае несогласия с таким ответом редакция вправе обжаловать его в вышестоящем органе или в суде.

Таким образом, на данный момент официально известно лишь то, что дело спустя почти три месяца после гибели ребенка все еще находится на стадии досудебного расследования и в суд не передано.

Ранее трагедию комментировали в ТОО "Зап-Каз РЭК".