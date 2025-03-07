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Культура Фоторепортаж

Астронавт МКС показал «тайское полярное сияние» с орбиты

Рыбаки оснащают свои лодки мощными лампами, чаще всего зеленого оттенка.
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Астронавт МКС показал «тайское полярное сияние» с орбиты

Астронавт Международной космической станции (МКС) Дон Петтит поделился поразительным снимком с длинной выдержкой, на котором запечатлены зеленые огни рыбацких лодок в Таиланде. На заднем плане также можно увидеть «звёедные полосы».

Рыбаки оснащают свои лодки мощными лампами, чаще всего зеленого оттенка. Этот свет привлекает планктон, который, в свою очередь, манит кальмаров и мелкую рыбу, включая анчоусов.

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Ночью десятки таких лодок создают завораживающее зрелище: зеленоватое свечение отражается от водной глади, и с берега или с высоты это выглядит как мерцающая световая полоса. Важно отметить, что это явление не имеет никакого отношения к настоящему полярному сиянию.

Ранее лунный модуль прислал первые снимки Земли из космоса.


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