Чайник, обогреватель и микроволновка: чем опасна одна розетка на всех

В ведомстве призывают не подключать одновременно к одной розетке или удлинителю такие электроприборы, как обогреватель, электрочайник, утюг, телевизор и другая мощная техника.

МЧС предупреждает жителей об опасности перегрузки электрических розеток и удлинителей. Одновременное подключение нескольких мощных приборов может привести к нагреву проводов, повреждению изоляции, короткому замыканию и пожару, передает МойГород

«Простая осторожность поможет предотвратить пожар», — отмечают в МЧС.

По данным ведомства, электричество значительно облегчает повседневную жизнь, однако именно из-за неисправностей и неправильной эксплуатации электроприборов возникает каждый третий бытовой пожар. При этом многих таких происшествий можно избежать, если соблюдать элементарные правила безопасности.

Почему опасно подключать несколько приборов к одной розетке

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Тройники и удлинители позволяют одновременно использовать несколько устройств, однако такая практика не всегда безопасна. Особенно внимательно нужно относиться к приборам с высоким энергопотреблением.

Обычная современная розетка, как правило, рассчитана на ток до 16 ампер. При напряжении 220 вольт это соответствует мощности около 3,5 кВт. Поэтому при подключении нескольких устройств важно учитывать не их количество, а суммарную мощность.

Например, зарядное устройство для телефона потребляет относительно мало электроэнергии. Холодильник также обычно не создает большой нагрузки, хотя при запуске компрессора возможен кратковременный скачок потребления.

При этом электрический чайник во время нагрева воды может потреблять около 1,8–2,2 кВт. Если одновременно включить через тот же удлинитель микроволновую печь, обогреватель или другой мощный прибор, суммарная нагрузка может приблизиться к допустимому пределу или превысить его.

Что происходит при перегрузке

При чрезмерной нагрузке начинают нагреваться контакты розетки и удлинителя. Со временем это может привести к повреждению изоляции, искрению и оплавлению корпуса. В результате возникает риск короткого замыкания и возгорания.

При этом автоматический выключатель не является единственной гарантией безопасности. Если удлинитель рассчитан на меньшую нагрузку либо его контакты повреждены или находятся в плохом состоянии, опасный нагрев может возникнуть еще до срабатывания автомата.

МЧС рекомендует не подключать к одному удлинителю несколько мощных электроприборов и выбирать устройства с заземлением и автоматической защитой.

Если вилка или розетка начали нагреваться, появился запах плавящейся пластмассы или гари, электроприбор необходимо немедленно отключить.

Какие приборы требуют особого внимания

Особую осторожность следует соблюдать при использовании техники с высоким энергопотреблением. К ней относятся:

электрические чайники;

обогреватели;

микроволновые печи;

утюги;

стиральные и посудомоечные машины;

бойлеры;

электрические плиты и духовые шкафы;

другие мощные нагревательные приборы.

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Несколько таких устройств не стоит одновременно подключать через один удлинитель или тройник.

Для некоторых приборов, в том числе электрических плит, духовых шкафов, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин и мощных обогревателей, рекомендуется предусматривать отдельные электрические линии с соответствующей защитой.

При этом само по себе подключение холодильника, зарядного устройства и чайника к одной розетке не означает, что перегрузка произойдет автоматически. Опасность зависит от мощности конкретных приборов, состояния проводки, розетки и характеристик удлинителя.

Следите за состоянием проводов и розеток

Причиной пожара может стать не только перегрузка, но и поврежденная электропроводка.

МЧС рекомендует не использовать провода с заломами и поврежденной изоляцией. Заматывать поврежденный участок скотчем вместо полноценного ремонта также не следует.

Розетки и выключатели с трещинами, следами копоти или другими повреждениями необходимо заменить. Не стоит откладывать ремонт неисправной электрики.

Кроме того, провода не рекомендуется прокладывать под коврами или дверьми. В местах постоянного перегиба они могут быстро перетираться и повреждаться.

Какие привычки могут привести к пожару

Опасные ситуации нередко возникают ночью или тогда, когда в помещении никого нет.

Специалисты рекомендуют не оставлять без присмотра работающие обогреватели, утюги, мультиварки и другие электроприборы. Также не стоит заряжать телефоны и другие гаджеты на кровати, диване, подушке или другой мягкой поверхности.

Зарядные устройства, которыми не пользуются, рекомендуется отключать от розетки.

Отдельное внимание МЧС советует уделять безопасности детей. Ребенку необходимо объяснить, что электрическая розетка не является игрушкой.

В домах, где есть маленькие дети, можно использовать специальные защитные заглушки. Удлинители и электропровода также не следует оставлять в зоне, где ребенок играет.

«60 секунд безопасности»

Сгенерировано ИИ: Мой Город

МЧС призывает регулярно проверять состояние домашней электрики. Для этого достаточно потратить несколько минут и осмотреть розетки, вилки и провода.

Если провода нагреваются, появляются искры или ощущается запах гари, электроприборы необходимо отключить и покинуть опасное место.

Такая простая проверка может помочь вовремя обнаружить неисправность и предотвратить пожар. В МЧС подчеркивают: несколько минут внимания к электробезопасности могут однажды спасти жизнь.