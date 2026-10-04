Какие машины были у Динмухамеда Кунаева: история автомобилей известного государственного деятеля

Кунаев не был сторонником управления исключительно из кабинета. Он предпочитал лично выезжать на места, разбираться в сути возникающих проблем и уже там принимать необходимые решения. Поэтому при первой же необходимости он отправлялся в служебные командировки. Как правило, передвигался по республике на автомобиле. И чаще всего этим автомобилем был ЗИМ.

Динмухамед Кунаев не увлекался автомобилями, поэтому воспринимал их прежде всего как средство для выполнения рабочих задач. Однако за годы государственной службы ему довелось пользоваться весьма редкими и необычными машинами. О некоторых из них сегодня мало кто знает, поэтому их история представляет особый интерес, передает МойГород со ссылкой на материал Tengri Auto , соданный совместно с Республиканским автомобильным журналом QAZ-Auto.

К началу пятого десятилетия жизни Динмухамед Кунаев занимал должность, которая предполагала огромное количество обязанностей. Будучи заместителем председателя Совета министров, что по современным меркам соответствует должности первого заместителя премьер-министра, он должен был регулярно объезжать всю республику. Причем речь шла не только о действующих предприятиях, но и о территориях, где только планировалось строительство важных объектов.

Министерский автомобиль. ГАЗ-М12, он же ЗИМ.

Коллаж ©TengriAuto/QazAuto

Это был первый в мире серийный автомобиль представительского класса, получивший несущий кузов. До него другие производители устанавливали кузова аналогичного типа на раму. ЗИМ создавался для обслуживания особых категорий людей. К ним относились не только высокопоставленные чиновники и представители высшего генеральского состава, но и заслуженные деятели искусства, а также ведущие ученые страны.

Поэтому, когда Кунаев стал президентом Академии наук, ему по статусу также полагался ЗИМ. Примечательно, что серый лимузин, которым он пользовался на этой должности, перешел к нему от предшественника — Каныша Сатпаева.

А следующий ЗИМ, уже черного цвета, Кунаева ждал в Совете министров, куда он вернулся в 1955 году уже в должности председателя, то есть премьер-министра по современной системе.

Алматинская область, вторая половина 50-х. Кунаев сидит на водительском месте служебного ЗИМ. Рядом супруга Динмухамеда Ахмедовича.

Большой и комфортабельный автомобиль, имевший по меркам 1950-х годов современный дизайн и довольно необычную полуавтоматическую трансмиссию, исправно служил Кунаеву на протяжении всего пятого десятилетия его жизни. При этом не имело значения, какую именно должность он занимал и насколько сложными были поставленные перед ним задачи.

ЗИМ не обладал большой мощностью, но все же он без труда преодолевал крутые подъемы Алматинской области.

ГАЗ-12 был первым и одновременно последним советским лимузином, который можно было приобрести в свободной продаже. Правда, позволить себе такой автомобиль могли единицы. Его стоимость составляла 40 тысяч рублей, что для большинства советских граждан было практически неподъемной суммой. Для сравнения, за эти деньги можно было купить два автомобиля «Победа» и еще один «Москвич».

В послевоенные годы статус ЗИМ вполне можно сопоставить со статусом современного Mercedes-Maybach. Чтобы иметь такой автомобиль в личной собственности, необходимо было как минимум стать лауреатом государственной премии. А Мухтар Ауэзов был даже дважды лауреатом и входил в число немногих частных владельцев лимузина ЗИМ.

ЗИС. Броневик и кабриолет.

Коллаж ©TengriAuto/QazAuto

Первым служебным автомобилем Динмухамеда Ахмедовича после назначения первым руководителем республики стал бронированный лимузин ЗИС-115, доставшийся ему от предшественника. Всего таких автомобилей выпустили 32. Все они предназначались для высшего руководства Советского Союза в 1940-х и 1950-х годах.

После прихода к власти Никиты Хрущева, который предпочитал появляться на публике в открытых автомобилях, сталинские броневики постепенно ушли в прошлое. Часть из них передали руководству стран социалистического лагеря, другие поступили в распоряжение первых секретарей союзных республик. Один из таких уникальных автомобилей оказался в Казахской ССР.

Кадры кинохроники.

К сожалению, обнаружить фотографию именно этого автомобиля нам не удалось. Однако сохранилась цветная запись кинохроники, подробно рассказывающая о визите Хрущева в Целиноградскую область, нынешнюю Акмолинскую область, осенью 1961 года. На кадрах видно, как Хрущев вместе с Кунаевым передвигался на ЗИС-115. Можно предположить, что автомобиль прибыл вместе с генеральным секретарем из Москвы и затем вернулся обратно. Такая практика действительно существовала. Однако в этом случае из гаража особого назначения должен был быть направлен уже не устаревший ЗИС, а современный ЗИЛ-111, которым Хрущев к тому времени пользовался уже три года.

1966 год. Кунаев и Брежнев возле "броневика" ЗИС-115.

Внешне отличить бронированный ЗИС-115 от его гражданской версии, ЗИС-110, было крайне сложно. Однако достаточно было открыть дверь и посмотреть на ее толщину, чтобы сразу понять разницу.

Известно, что бронированным автомобилем Кунаев пользовался недолго. Столь специфическая техника требовала специального обслуживания и запчастей, которых в Казахстане не было. Кроме того, во время поездок по горным районам у тяжелого, более четырехтонного лимузина возникали проблемы с тормозной системой, которая перегревалась. Это было особенно опасно, поскольку такие маршруты часто проходили по участкам с крутыми спусками.

Толщина стекол в ЗИС-115 ровно 75 мм.

Несмотря на эти сложности, автомобиль продолжал числиться за автохозяйством Совета министров Казахской ССР. В дальнейшем его использовали преимущественно в торжественных случаях. Это подтверждает и сохранившаяся архивная видеозапись 1966 года. Во время пребывания в Казахстане следующего генерального секретаря Леонида Брежнева его вместе с Кунаевым также перевозили на том же бронированном ЗИС-115.

Город Целиноград (Астана), начало 60-х. Кунаев с Хрущевым передвигаются по городским улицам в полноприводном кабриолете ЗИС-110П, который был изготовлен в единственном экземпляре. Фото сделано возле магазина "Радуга"

О дальнейшей судьбе этого броневика, несмотря на многочисленные истории и слухи, достоверных сведений нет. Зато история другого уникального ЗИС, на котором Кунаев неоднократно ездил вместе с Хрущевым, известна значительно лучше.

Речь идет о полноприводном кабриолете ЗИС-110П. Его изготовили в единственном экземпляре по личному распоряжению Хрущева. Более того, это был единственный в мире легковой автомобиль высшего класса с полноприводной трансмиссией.

Именно на этом ЗИС генеральный секретарь СССР и первый секретарь Казахской ССР вместе объезжали целинные земли Казахстана.

После отстранения Хрущева от власти о масштабном и во многом непродуманном освоении целинных земель постепенно забыли. Вместе с этим оказался забыт и уникальный кабриолет.

Автомобиль остался в Казахстане, в Целинограде, который сегодня называется Астаной. Спустя три десятилетия его приобрел бывший соотечественник — известный коллекционер и реставратор. Машина прошла полный цикл восстановительных работ и до сих пор хранится в его коллекции.

По оценкам экспертов, современная стоимость этого редчайшего полноприводного кабриолета приближается к трем миллионам евро.

Чайка (ГАЗ-13). Лучший автомобиль.

Коллаж ©TengriAuto/QazAuto

Автомобиль Горьковского автозавода с индексом «13», который суеверные люди могли считать несчастливым, на долгие годы стал для Динмухамеда Ахмедовича основным и фактически незаменимым транспортом.

С 1960 года «Чайка» прочно обосновалась в гараже Центрального комитета Казахстана. Именно в этом автомобиле Кунаева чаще всего видели на фотографиях и кинохронике.

Безусловно, как уже отмечалось выше, во время визитов руководителей более высокого уровня Динмухамед Ахмедович пересаживался в архаичный бронированный ЗИС-115. По красоте и элегантности он значительно уступал «Чайке», однако по статусу стоял выше.

Зима 1985 года. Рабочая поездка Кунаева в Усть-Каменогорск (Оскемен).

Если же говорить непосредственно об «Чайке», важно отметить, что она пришла на смену ЗИМ, не путать с ЗИС, и первоначально также предназначалась для министров, академиков, ученых и других представителей советской элиты.

Однако на практике получить такую машину в служебное пользование могли единицы. В отличие от ЗИМ, «Чайка» никогда не продавалась в обычной розничной торговле.

Главной причиной была ее стоимость. В 1960 году одна «Чайка» обходилась заказчику в 200 тысяч рублей. Чтобы понять масштаб этой суммы, достаточно одного сравнения: за те же деньги можно было приобрести шесть новых «Волг».

При этом на покупку одной «Волги» среднестатистическому гражданину СССР приходилось копить от пяти до десяти лет. Программ автокредитования для населения в то время не существовало.

С учетом высокой стоимости и крайне небольших объемов производства «Чайки» распределялись только среди наиболее ответственных должностных лиц республики.

Для первого руководителя республики такой автомобиль, разумеется, полагался без каких-либо вопросов. «Чайка» была не только красивой и статусной машиной, но и достаточно надежной. Последнее имело для Кунаева особое значение, поскольку автомобилю предстояло перевозить его не только по городским улицам с асфальтовым покрытием, но и туда, где дороги еще только планировалось построить.

В Казахстане в те годы активно возводились гигантские горнодобывающие комбинаты и сталелитейные предприятия. К ним часто вели грунтовые дороги, разбитые тяжелой техникой. Именно по таким направлениям глава республики ездил особенно часто.

Рабочий визит Кунаева в область, 70-е годы. Застрявшую на раскисшей дороге "Чайку" главы Республики буксирует ГАЗ-69А

Разумеется, «Чайка» могла справиться далеко не с каждым таким маршрутом. Иногда автомобиль приходилось вытаскивать на буксире или даже просто толкать. Фотография с подобным эпизодом также приведена в статье.

В такой ситуации вполне логично предположить, что гораздо практичнее было бы использовать подходящий для бездорожья автомобиль, например ГАЗ-69 или ГАЗ М-72, полноприводную модификацию «Победы».

И действительно, такими машинами пользовались. Но только тогда, когда позволяло время.

Во время рабочих поездок времени на длительные заседания в кабинетах зачастую не оставалось. Поэтому Кунаев предпочитал использовать дорогу с максимальной пользой: по пути он собирал ответственных лиц, давал необходимые поручения, ставил задачи и фактически проводил совещания прямо во время движения.

А в ГАЗ-69 или ГАЗ М-72 невозможно было разместить больше четырех пассажиров, не считая водителя. С «Чайкой» ситуация была совершенно иной. В кинохронике и на многочисленных фотографиях того периода видно, что во время таких поездок в салоне автомобиля вместе с Кунаевым помещались по шесть-семь человек.

В целом, судя по воспоминаниям людей, которые в тот период находились рядом с первым секретарем, «Чайка» Динмухамеду Ахмедовичу действительно нравилась. Он продолжал активно пользоваться этим автомобилем даже после того, как основным служебным транспортом стал величественный ЗИЛ.

На «Чайке» по-прежнему ездили в районы и области, причем как по хорошим дорогам, так и туда, где дороги заканчивались.

Естественно, такая интенсивная эксплуатация приводила к тому, что автомобили в гараже периодически заменяли. На место старой машины приходила новая.

Так, в начале 1980-х годов для рабочих поездок появилась «Чайка» второго поколения — ГАЗ-14. Это был совершенно новый автомобиль, практически не похожий на прежнюю «тринадцатую» модель.

Однако уже во время одной из первых командировок новая машина закипела. Кунаев ничего не сказал, просто пересел в другой автомобиль, а после поездки распорядился впредь использовать для его поездок исключительно «старую Чайку».

Кто знает, возможно, именно этот автомобиль он действительно считал счастливым.

Волга (ГАЗ-24). Простой и надежный автомобиль.

Коллаж ©TengriAuto/QazAuto

На каких автомобилях Динмухамед Кунаев отправлялся в служебные командировки и на каком транспорте встречал высокопоставленных гостей, мы уже рассказали.

Сразу стоит отметить, что руководителю республики разрешалось пользоваться правительственными лимузинами в самых разных ситуациях, в том числе и во время семейных поездок. Однако сам Кунаев придерживался на этот счет другого мнения.

Если поездка первого руководителя носила личный характер, ни ЗИС, ни «Чайку» из гаража не выгоняли. Для таких случаев в семье Кунаева была обычная «Волга».

Фото: QazAuto

Белая «двадцать четверка», вопреки распространенному мнению, была обычным серийным автомобилем. На ней не было двигателя V8 от «Чайки», автоматической коробки передач или специальной связи, которой оснащался транспорт КГБ.

Не было в салоне и кожаных сидений, электростеклоподъемников или кондиционера.

Единственными деталями, которые немного отличали автомобиль от других серийных «Волг», были отсутствие переднего государственного номера и два противотуманных фонаря желтого свечения, установленные рядом друг с другом на переднем бампере.

Белая «двадцать четверка» никогда не попадала на официальные фотографии или в кинохронику. Редкие кадры с ее участием удалось обнаружить благодаря изучению личного архива семьи Кунаева, а также семейных архивов людей, которые постоянно находились рядом с Динмухамедом Ахмедовичем.

Причина отсутствия переднего номера также известна. Динмухамед Ахмедович входил в состав Политбюро, а автомобилям лиц, занимавших такие должности, на законных основаниях выдавался только один регистрационный знак. Всего таких людей было 14.

У этой «Волги» регистрационный номер был «00-03 АТГ».

Фото: QazAuto

Каких-либо особенных историй или ярких воспоминаний, связанных с этой «Волгой», не сохранилось. Судя по воспоминаниям водителя, нареканий автомобиль также не вызывал.

Простая и надежная машина, которая служила человеку с простыми и крепкими убеждениями.

«Чайка» (ГАЗ-13), ЗИЛ-111В. Советские кабриолеты.

Алма-Ата (Алматы), 1972 год. Кунаев и Брежнев едут в ГАЗ-13Б "Чайка".

С середины 1960-х до второй половины 1970-х годов Кунаев пользовался автомобилем «Чайка» ГАЗ-13. Об этом уже говорилось выше, а многочисленные фотографии периода его руководящей деятельности позволяют увидеть автомобиль рядом с первым секретарем.

Однако сохранилось несколько снимков, датированных 1962 и 1966 годами, на которых Динмухамед Ахмедович вместе с Никитой Хрущевым, а позднее с Леонидом Брежневым передвигается по Алма-Ате, нынешнему Алматы, в открытом шестиместном лимузине ЗИЛ-111В.

Этот автомобиль нередко путают с менее престижной «Чайкой» из-за схожих внешних черт.

Вероятнее всего, речь шла о том самом случае, когда машина прибывала в республику вместе с генеральным секретарем и затем возвращалась обратно вместе с ним. Подобная практика действительно существовала.

Всего таких автомобилей изготовили лишь 12, и в союзные республики их не распределяли.

Алма-Ата (Алматы), 1962 год. Д. А. Кунаев (слева) и Н. С. Хрущёв едут в открытом шестиместном автомобиле ЗИЛ-111В, который многие путают с "Чайкой". Машина прибыла в Казахстан вместе с Хрущевым, и после его отъезда спецбортом была отправлена в Москву.

Также существуют разговоры о том, что в 1960-е годы Кунаев пользовался закрытой версией аналогичного ЗИЛа, однако подтверждений этому пока нет.

После прихода к власти Хрущева завод имени Лихачева, выпускавший представительские лимузины ЗИЛ и ранее носивший имя ЗИС, перешел на крайне небольшие объемы производства таких автомобилей — около двух десятков машин в год.

В результате самый престижный автомобиль Советского Союза стал доступен фактически только генеральному секретарю и членам Политбюро КПСС.

Динмухамед Ахмедович вошел в состав Политбюро лишь в 1971 году. Следовательно, до этого момента пользоваться ЗИЛом он не мог — таков был негласный порядок.