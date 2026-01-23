В 2025 году базовые выплаты были увеличены на 6,5 %, а солидарные — на 8,5 %.

В 2025 году в Казахстане на выплату пенсий гражданам направили свыше 4 трлн 225 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, из общей суммы средств 1 368,4 млрд тенге было потрачено на базовые выплаты, а 2 856,6 млрд тенге — на солидарные пенсии, которые зависят от стажа и взносов граждан.

Численность пенсионеров по итогам года составила 2 млн 491 тысячу человек. Средний размер совокупной пенсии достиг 143 143 тенге, в том числе солидарной — 95 549 тенге, а базовой — 47 594 тенге.

Кроме того, по поручению главы государства продолжается поэтапное повышение минимального размера базовой пенсии: с 1 января 2025 года она была доведена до 70 % от прожиточного минимума, а с 1 января 2026 года увеличена ещё на 10 %, достигнув 35 596 тенге.