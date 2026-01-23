Подача отопления уже восстановлена.

В Актобе произошёл прорыв теплотрассы, из-за которого на несколько часов без отопления остались жильцы 15 многоэтажных домов, передаёт сайт телеканала КТК.

Инцидент случился вечером 22 января около 21:00 на центральном проспекте города. На месте аварии образовались густые клубы пара, а подачу тепла временно ограничили на нескольких улицах.

Жителям сообщили об отключении горячей воды и кратковременном похолодании в квартирах. По словам одного из горожан, хотя батареи немного остыли, серьёзного дискомфорта это не вызвало.

К ликвидации аварии были привлечены около 30 специалистов и более 10 единиц спецтехники. Восстановительные работы начались незамедлительно, и уже к 2:00 отопление в домах было полностью возвращено.

Специалисты отметили, что при авариях такого уровня ремонт может занимать до 12-15 часов, но бригадам удалось справиться значительно быстрее. После устранения повреждений коммунальные службы продолжили работу над восстановлением повреждённого участка теплотрассы.