Кадры распространились в социальных сетях.

К журналисту Михаилу Козачкову обратилась жительница Уральска, которая сообщила, что её сына избили сверстники. При этом подростки сняли процесс на видео и распространили в соцсетях. На кадрах видно, как мальчика в синей куртке в безлюдном месте избивают двое парней. Удары наносятся по лицу. В конце видео мальчик просит не бить его.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что инцидент произошел в октябре 2025 года. Возбуждено уголовное дело.

– Заявлений по данному происшествию не поступало. Сотрудники Абайского отдела полиции провели проверку. Все участники установлены и доставлены в полицию. По факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, возбуждено административное производство, - подчеркнули стражи порядка.

Отметим, что родителей подростков привлекли к административной ответственности. Кроме этого собран материал по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей. Все материалы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вместе с тем, в отношении отдела образования вынесли представление за то, что они не сообщили о случившемся.

Что касается пострадавшего подростка, то в полиции отметили, что он получает необходимую психологическую помощь.

– Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции, - заключили в ДП региона.

Telegram: View @mgorodkz