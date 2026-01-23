За год уровень самообеспеченности снизился на 20 процентных пунктов и стал самым низким как минимум с 2019 года.

По данным Data Hub, за январь–ноябрь отечественное производство обеспечило только 44% всех ресурсов туалетной бумаги — это 26 тысяч тонн из 59,3 тысяч тонн. За год уровень самообеспеченности снизился на 20 процентных пунктов и стал самым низким как минимум с 2019 года. Раньше ситуация была стабильной. В течение шести лет доля собственного производства почти не менялась и в среднем составляла около 65%.

В 2025 году картина резко изменилась. Почти каждый месяц, с января по ноябрь, доля производства оставалась ниже 50%. Исключением стал лишь февраль. Таких длинных периодов снижения раньше не было, что говорит о закреплении негативного тренда к концу года. При этом стоит учитывать, что показатель условный. Он учитывает только производство и импорт, но не складские запасы. На практике часть продукции может долго храниться на складах, прежде чем попасть к покупателю.

Снижение доли производства происходит на фоне роста общего объема ресурсов. За январь–ноябрь 2024 года они выросли на 33%. Это связано с резким увеличением импорта — более чем в два раза — и одновременным снижением производства на 11%.

Основным поставщиком импортной туалетной бумаги остается Россия — на нее приходится более 90% всего ввоза. Внутри Казахстана ключевым производителем остается Алматы, обеспечивающий около 70% выпуска. При этом спад производства связан в основном с Алматинской областью, прежде всего с Карасайским районом. Экспорт туалетной бумаги остается незначительным — почти вся продукция потребляется внутри страны.

Аналитики считают, что в итоге рост предложения на внутреннем рынке обеспечен в основном за счет импорта. Однако точно объяснить причины этого роста сложно из-за отсутствия данных о складских остатках у импортеров и торговых компаний.