Сейчас официальный курс американской валюты составляет 505 тенге.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 23 января, составляет 505,71 тенге, евро - 591,43 тенге, рубля - 6,65 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 22 января курс доллара составил 505,71 тенге. За сутки он снизился на 0,94 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 505-506 тенге, продажа – 507-509,5 тенге;

евро: покупка – 590-592 тенге, продажа – 593-595 тенге;

рубль: покупка – 6,51-6,58 тенге, продажа – 6,62-6,64 тенге.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 64,63 доллара за баррель.

Согласно статистики Нацбанка, за месяц американская валюта подешевела сразу на 5,24 тенге, а евро на 3,06.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 504-505 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара: