Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 23 января, составляет 505,71 тенге, евро - 591,43 тенге, рубля - 6,65 тенге.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 22 января курс доллара составил 505,71 тенге. За сутки он снизился на 0,94 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
доллар: покупка – 505-506 тенге, продажа – 507-509,5 тенге;
евро: покупка – 590-592 тенге, продажа – 593-595 тенге;
рубль: покупка – 6,51-6,58 тенге, продажа – 6,62-6,64 тенге.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 64,63 доллара за баррель.
Согласно статистики Нацбанка, за месяц американская валюта подешевела сразу на 5,24 тенге, а евро на 3,06.
По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 504-505 тенге.
Обменники установили следующие курсы доллара:
Уральск: покупка – 505 тенге; продажа – 511 тенге.
Актобе: покупка – 504 тенге; продажа – 506,4 тенге.