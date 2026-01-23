Оперативно-профилактическое мероприятие пройдет с 23 по 25 января по всей стране.

В Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на повышение безопасности на дорогах, сообщает Polisia.kz.

Акция пройдет с 23 по 25 января по всей стране. Цель мероприятия — снизить уровень аварийности, пресечь правонарушения в сфере дорожного движения и укрепить законность.

В ходе рейда сотрудники полиции совместно с другими службами будут:

обеспечивать порядок и безопасность на дорогах;

выявлять административные нарушения;

проводить разъяснительную и профилактическую работу среди водителей и пешеходов.

Особое внимание уделяется:

перевозке пассажиров;

выявлению водителей с подложными или отсутствующими номерами ГРНЗ;

пресечению опасного вождения;

соблюдению правил на дорогах при ухудшении погодных условий.