В Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на повышение безопасности на дорогах, сообщает Polisia.kz.

Акция пройдет с 23 по 25 января по всей стране. Цель мероприятия — снизить уровень аварийности, пресечь правонарушения в сфере дорожного движения и укрепить законность.

В ходе рейда сотрудники полиции совместно с другими службами будут:

  • обеспечивать порядок и безопасность на дорогах;

  • выявлять административные нарушения;

  • проводить разъяснительную и профилактическую работу среди водителей и пешеходов.

Особое внимание уделяется:

  • перевозке пассажиров;

  • выявлению водителей с подложными или отсутствующими номерами ГРНЗ;

  • пресечению опасного вождения;

  • соблюдению правил на дорогах при ухудшении погодных условий.

— МВД принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан на дорогах и в населенных пунктах страны, — отметили в ведомстве.