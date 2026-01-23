В Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на повышение безопасности на дорогах, сообщает Polisia.kz.
Акция пройдет с 23 по 25 января по всей стране. Цель мероприятия — снизить уровень аварийности, пресечь правонарушения в сфере дорожного движения и укрепить законность.
В ходе рейда сотрудники полиции совместно с другими службами будут:
обеспечивать порядок и безопасность на дорогах;
выявлять административные нарушения;
проводить разъяснительную и профилактическую работу среди водителей и пешеходов.
Особое внимание уделяется:
перевозке пассажиров;
выявлению водителей с подложными или отсутствующими номерами ГРНЗ;
пресечению опасного вождения;
соблюдению правил на дорогах при ухудшении погодных условий.
— МВД принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан на дорогах и в населенных пунктах страны, — отметили в ведомстве.