На борту находились 40 пассажиров, включая 8 граждан Казахстана.

В Таиланде трое граждан Казахстана были госпитализированы после столкновения экскурсионного катера с другим судном, сообщили в Министерстве иностранных РК.

– В настоящее время трое граждан РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие, – говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 11 января у берегов Пхукета. Экскурсионный катер перевернулся в результате столкновения с рыболовецким судном. На борту находились граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и других стран. Одна 18-летняя гражданка России погибла.