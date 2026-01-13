Средства получили через СПК для формирования и обновления стабилизационного фонда.

В 2025 году на стабилизацию цен на социально значимые продукты в регионе направили 1 миллиард тенге из местного бюджета. Средства получили через СПК для формирования и обновления стабилизационного фонда.

По фиксированным ценам в этом году законтрактованы основные продукты питания. Так, куриные яйца категории С1 закуплены по 46,5 тенге за штуку — всего более 645 тысяч единиц. Говядину приобрели по цене 3000 тенге за килограмм в объеме 160 тонн.

Также в стабфонд вошли 50 тонн макаронных изделий по 250 тенге за килограмм и хлеб из пшеничной муки первого сорта по 90 тенге за килограмм. Закуплены и овощи: картофель — по 140 и 200 тенге за килограмм общим объемом 10 тысяч тонн, морковь — по 140–150 тенге за килограмм (1200 тонн), репчатый лук — по 140 тенге за килограмм (800 тонн) и белокочанная капуста — по 150 тенге за килограмм (1200 тонн).

Как отмечают в СПК «Акжайык», объемы и цены формировались с учетом рыночной ситуации, сезонности и потребностей внутреннего рынка.

К слову, фактические запасы продуктов стабфонда по договору хранятся у поставщиков, так как собственных складов у корпорации нет.

Продукция стабилизационного фонда реализуется в 54 крупных торговых точках Уральска, включая сети «Алтындар», «Суровский», «Анвар», «Пешеход», «Дина», «Манго», «Вега», а также в магазинах районов области.