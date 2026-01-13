Новый закон об искусственном интеллекте, подписанный Президентом в прошлом году, начнёт действовать в январе 2026 года.

В Казахстане с января 2026 года начнёт действовать закон об искусственном интеллекте, предусматривающий административную ответственность за отсутствие обязательной маркировки материалов, созданных с применением ИИ.

Документ был подписан Президентом страны в ноябре 2025 года. Он устанавливает правила использования технологий искусственного интеллекта, в том числе обязывает информировать пользователей о синтетическом контенте.

Что считается нарушением

Нарушением будет считаться отсутствие пометки о применении искусственного интеллекта при создании или обработке материалов — текстов, изображений, видео, аудио и других форм контента.

Ответственность несут владельцы и операторы ИИ-систем, а также лица, распространяющие такие материалы без соответствующей маркировки.

Кого затронут новые правила

Требования будут распространяться:

на физических лиц;

бизнес (малый, средний и крупный);

СМИ;

онлайн-платформы и цифровые сервисы.

Какие штрафы предусмотрены

физические лица — от 15 МРП (64 875 тенге);

малый бизнес и НКО — от 20 МРП (86 500 тенге);

средний бизнес — от 30 МРП (129 750 тенге);

крупный бизнес — до 100 МРП (432 500 тенге).

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличатся:

для физических лиц — до 30 МРП (129 750 тенге);

для бизнеса — 50–70 МРП (от 216 250 до 302 750 тенге);

для крупных компаний — до 200 МРП (865 000 тенге).

Когда закон вступит в силу

Нормы начнут действовать в январе 2026 года после официального опубликования закона.

Зачем вводят маркировку

Основная цель нововведений — защита пользователей от дезинформации, дипфейков и манипуляций, а также повышение прозрачности в цифровом пространстве.

Возможны ли более жёсткие меры

В отдельных случаях законодательство допускает приостановку или запрет работы ИИ-системы при грубых или систематических нарушениях.