В Казахстане с января 2026 года начнёт действовать закон об искусственном интеллекте, предусматривающий административную ответственность за отсутствие обязательной маркировки материалов, созданных с применением ИИ.
Документ был подписан Президентом страны в ноябре 2025 года. Он устанавливает правила использования технологий искусственного интеллекта, в том числе обязывает информировать пользователей о синтетическом контенте.
Что считается нарушением
Нарушением будет считаться отсутствие пометки о применении искусственного интеллекта при создании или обработке материалов — текстов, изображений, видео, аудио и других форм контента.
Ответственность несут владельцы и операторы ИИ-систем, а также лица, распространяющие такие материалы без соответствующей маркировки.
Кого затронут новые правила
Требования будут распространяться:
на физических лиц;
бизнес (малый, средний и крупный);
СМИ;
онлайн-платформы и цифровые сервисы.
Какие штрафы предусмотрены
физические лица — от 15 МРП (64 875 тенге);
малый бизнес и НКО — от 20 МРП (86 500 тенге);
средний бизнес — от 30 МРП (129 750 тенге);
крупный бизнес — до 100 МРП (432 500 тенге).
При повторном нарушении в течение года штрафы увеличатся:
для физических лиц — до 30 МРП (129 750 тенге);
для бизнеса — 50–70 МРП (от 216 250 до 302 750 тенге);
для крупных компаний — до 200 МРП (865 000 тенге).
Когда закон вступит в силу
Нормы начнут действовать в январе 2026 года после официального опубликования закона.
Зачем вводят маркировку
Основная цель нововведений — защита пользователей от дезинформации, дипфейков и манипуляций, а также повышение прозрачности в цифровом пространстве.
Возможны ли более жёсткие меры
В отдельных случаях законодательство допускает приостановку или запрет работы ИИ-системы при грубых или систематических нарушениях.