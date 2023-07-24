В минувшие выходные повысился уровень мутности воды, из-за чего временно остановили водозабор. Подача воды ограничена в следующих локациях:
  • микрорайон Юбилейный,
  • микрорайон Тау Самал (Каменское плато),
  • коттеджный городок «ВИП Алем»,
  • ЖК «Европолис»,
  • улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина,
  • проспект Достык.
Также снижено давление у потребителей:
  • по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, Нурмагамбетова, Сахариева;
  • по проспекту Достык,
  • в микрорайонах Кок тобе, Самал 1-3, Горный гигант.
В «Алматы Су» сообщили, что высокая концентрация мутности воды в реках после схода селя всё ещё не позволяет осуществить забор необходимого объема. Однако уровень мутности уже снизился на треть. Ожидается, что 25 июля объекты водоподготовки перейдут в штатный режим.