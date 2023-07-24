Когда восстановят водоснабжение в части Медеуского района Алматы
В минувшие выходные повысился уровень мутности воды, из-за чего временно остановили водозабор. Подача воды ограничена в следующих локациях:
микрорайон Юбилейный,
микрорайон Тау Самал (Каменское плато),
коттеджный городок «ВИП Алем»,
ЖК «Европолис»,
улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина,
проспект Достык.
Также снижено давление у потребителей:
по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, Нурмагамбетова, Сахариева;
по проспекту Достык,
в микрорайонах Кок тобе, Самал 1-3, Горный гигант.
В «Алматы Су» сообщили, что высокая концентрация мутности воды в реках после схода селя всё ещё не позволяет осуществить забор необходимого объема. Однако уровень мутности уже снизился на треть. Ожидается, что 25 июля объекты водоподготовки перейдут в штатный режим.