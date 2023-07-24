микрорайон Юбилейный,

микрорайон Тау Самал (Каменское плато),

коттеджный городок «ВИП Алем»,

ЖК «Европолис»,

улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина,

проспект Достык.

по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, Нурмагамбетова, Сахариева;

по проспекту Достык,

в микрорайонах Кок тобе, Самал 1-3, Горный гигант.

В минувшие выходные повысился уровень мутности воды, из-за чего временно остановили водозабор. Подача воды ограничена в следующих локациях:Также снижено давление у потребителей:В «Алматы Су» сообщили, что высокая концентрация мутности воды в реках после схода селя всё ещё не позволяет осуществить забор необходимого объема. Однако уровень мутности уже снизился на треть. Ожидается, что 25 июля объекты водоподготовки перейдут в штатный режим.